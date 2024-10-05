Бакин Иван (Иоанн) Васильевич
Место рожденияЗавод Кирс Вятской губернии
Дата рождения11.09.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1889
Бракосочетание
19.04.1909
Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.12.1910
Мать ребёнка: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
28.11.1913 ст.
Мать ребёнка: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
18.01.1916
Дочь: Шошина (Бакина) Тамара Ивановна (Иоанновна)
Мать ребёнка: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
12.11.1918 ст.
Сын: Бакин Гурий Иванович
Мать ребёнка: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
26.11.1921
Дочь: Бакина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
06.01.1924
Дочь: Белоусова (Бакина) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)
Смерть
Неизвестно