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Бакин Иван (Иоанн) Васильевич

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Место рождения

Завод Кирс Вятской губернии

Дата рождения

11.09.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1889

Отец: Бакин Василий Федорович

Мать: Бакина Александра Ивановна

Бракосочетание
19.04.1909

Жена: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)

Кирс, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Бакин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
28.11.1913 ст.

Сын: Бакин Николай Иванович

Мать ребёнка: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
18.01.1916

Дочь: Шошина (Бакина) Тамара Ивановна (Иоанновна)

Мать ребёнка: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
12.11.1918 ст.

Сын: Бакин Гурий Иванович

Мать ребёнка: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
26.11.1921

Дочь: Бакина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)

Рождение ребёнка
06.01.1924

Дочь: Белоусова (Бакина) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Бакина (Соловьёва) Евгения Егоровна (Георгиевна)

Смерть
Неизвестно

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