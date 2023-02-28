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Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Кибиткин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кибиткин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Кибиткин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кибиткин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кибиткин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно