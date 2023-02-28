? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кибиткин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Кибиткин Василий Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кибиткин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кибиткин Василий Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кибиткин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кибиткин Василий Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close