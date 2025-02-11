Кибиткин Михаил Васильевич 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Кибиткин Михаил Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?1792 г.р.
Отец
Кибиткин Василий Иванович1794 г.р.
Дети
Кибиткин Василий Михаилович1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кибиткин Василий Иванович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кибиткин Василий Михаилович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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