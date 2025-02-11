Кибиткин Михаил Васильевич
мужской, родился 1831, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?1792 г.р.
ОтецКибиткин Василий Иванович1794 г.р.
Дети
Кибиткин Василий Михаилович1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Кибиткин Василий Иванович
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кибиткин Василий Михаилович
Мать ребёнка: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно