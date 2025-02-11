Кибиткин Андрей Васильевич 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Кибиткин Андрей Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1826, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?1792 г.р.
Отец
Кибиткин Василий Иванович1794 г.р.
Супруги
Кибиткина Анна Андреевна1825 г.р.
Дети
Будылина Марфа Андреевна Кибиткина1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кибиткин Василий Иванович

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кибиткина Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Будылина Марфа Андреевна Кибиткина

Мать ребёнка: Кибиткина Анна Андреевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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