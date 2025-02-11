Кибиткин Андрей Васильевич
мужской, родился 1826, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?1792 г.р.
ОтецКибиткин Василий Иванович1794 г.р.
Супруги
Кибиткина Анна Андреевна1825 г.р.
Дети
Будылина Марфа Андреевна Кибиткина1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Кибиткин Василий Иванович
Мать: ?
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кибиткина Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Будылина Марфа Андреевна Кибиткина
Мать ребёнка: Кибиткина Анна Андреевна
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно