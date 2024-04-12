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(Фита) Наталья Павловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Фита Павел Ильич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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