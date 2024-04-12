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(Фита) Наталья Павловна
(Фита) Наталья Павловна
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Древо
Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
1878
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Фита Павел Ильич
1815 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец:
Фита Павел Ильич
Мать:
?
Красная Поляна
Смерть
Неизвестно
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