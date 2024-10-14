Беркутов Матвей Степанович
Место рождения
Дата рождения12.08.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1801
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №977, опись №1, дело №1, стр. 8
Бракосочетание
09.11.1821
Жена: Фекла Петровна
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №977, опись №1, дело №1, стр. 364 Жених - служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Беркутов Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Фекла Петровна
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №5, опись №1, дело №17, стр. 12
Смерть
Неизвестно