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Беркутов Матвей Степанович

Место рождения

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.08.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1801

Отец: Беркутов Степан Ларионович

Мать: Беркутова Мария Степановна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №977, опись №1, дело №1, стр. 8
Бракосочетание
09.11.1821

Жена: Фекла Петровна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №977, опись №1, дело №1, стр. 364 Жених - служащий казак
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Беркутов Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Фекла Петровна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №5, опись №1, дело №17, стр. 12
Смерть
Неизвестно

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