Беркутов Степан Ларионович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1809 или 1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Беркутов Ларион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Беркутов Никита Степанович
Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Беркутов Гаврила Степанович
Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Беркутова) Аксинья Степановна
Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Беркутова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна
Рождение ребёнка
12.08.1801
Сын: Беркутов Матвей Степанович
Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №977, опись №1, дело №1, стр. 8
Рождение ребёнка
13.08.1804
Сын: Беркутов Максим Степанович
Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна
крестный - казак Василий Агеев ГА Астраханской области (ГААО), фонд №977, опись №1, дело №1, стр. 51
Рождение ребёнка
16.03.1807
Сын: Беркутов Алексей Степанович
Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №977, опись №1, дело №1, стр. 101
Смерть
1809 или 1817