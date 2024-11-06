Беркутов Степан Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеркутов Степан Ларионович

Беркутов Степан Ларионович

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

1809 или 1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Беркутов Ларион

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беркутова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Беркутов Осип Степанович

Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Беркутов Никита Степанович

Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Беркутов Гаврила Степанович

Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Беркутова) Аксинья Степановна

Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Беркутова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.08.1801

Сын: Беркутов Матвей Степанович

Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №977, опись №1, дело №1, стр. 8
Рождение ребёнка
13.08.1804

Сын: Беркутов Максим Степанович

Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
крестный - казак Василий Агеев ГА Астраханской области (ГААО), фонд №977, опись №1, дело №1, стр. 51
Рождение ребёнка
16.03.1807

Сын: Беркутов Алексей Степанович

Мать ребёнка: Беркутова Мария Степановна

Замьяны, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №977, опись №1, дело №1, стр. 101
Смерть
1809 или 1817

Мы используем куки для улучшения работы сайта.