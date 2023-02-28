Бычкова (Зайцева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Зайцева) Анна Федоровна

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Место рождения

Жуково, Клин, Московская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Жуково, Клин, Московская область
Бракосочетание
02.06.1891

Муж: Бычков Николай Матвеевич

Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1892 ст.

Сын: Бычков Илья Николаевич

Отец ребёнка: Бычков Николай Матвеевич

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1898 ст.

Дочь: Бычкова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бычков Николай Матвеевич

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1901 ст.

Дочь: Бычкова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Бычков Николай Матвеевич

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1904 ст.

Сын: Бычков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Бычков Николай Матвеевич

Вельмогово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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