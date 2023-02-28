Бычкова (Зайцева) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1891
Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1892 ст.
Отец ребёнка: Бычков Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
09.06.1898 ст.
Дочь: Бычкова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бычков Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
20.08.1901 ст.
Дочь: Бычкова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Бычков Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
25.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Бычков Николай Матвеевич
Смерть
Неизвестно