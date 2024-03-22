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Бычков Николай Матвеевич

Место рождения

Вельмогово, Клин, Московская область

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: Бычков Матвей Абрамович

Мать: Бычкова Мария Ильинична

Вельмогово, Клин, Московская область
Бракосочетание
02.06.1891

Жена: Бычкова Анна Федоровна

Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1892 ст.

Сын: Бычков Илья Николаевич

Мать ребёнка: Бычкова Анна Федоровна

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
09.06.1898 ст.

Дочь: Бычкова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Бычкова Анна Федоровна

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
20.08.1901 ст.

Дочь: Бычкова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Бычкова Анна Федоровна

Вельмогово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1904 ст.

Сын: Бычков Петр Николаевич

Мать ребёнка: Бычкова Анна Федоровна

Вельмогово, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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