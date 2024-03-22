Бычков Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: Бычков Матвей Абрамович
Мать: Бычкова Мария Ильинична
Бракосочетание
02.06.1891
Жена: Бычкова Анна Федоровна
Спас-Заулок, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
14.07.1892 ст.
Мать ребёнка: Бычкова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
09.06.1898 ст.
Дочь: Бычкова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Бычкова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
20.08.1901 ст.
Дочь: Бычкова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Бычкова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
25.06.1904 ст.
Мать ребёнка: Бычкова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно