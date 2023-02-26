Терентий Филимонов
Место рожденияд.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1850
Жена: Феодосия Анисимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851
Сын: Карп Терентиев
Мать ребёнка: Феодосия Анисимова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ефимий Терентиев
Мать ребёнка: Феодосия Анисимова
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1857
Сын: Тимофей Терентиев
Мать ребёнка: Феодосия Анисимова
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно