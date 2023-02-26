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Терентий Филимонов

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Место рождения

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1850

Жена: Феодосия Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851

Сын: Карп Терентиев

Мать ребёнка: Феодосия Анисимова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ефимий Терентиев

Мать ребёнка: Феодосия Анисимова

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1857

Сын: Тимофей Терентиев

Мать ребёнка: Феодосия Анисимова

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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