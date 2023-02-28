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Федоров Иван Васильевич

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Место рождения

Новое Пошатово, Кадомский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Пошатово, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
24.09.1906 ст.

Жена: Федорова Ольга Терентьевна

Карасан, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Место жительства
1906 ст.
Новое Пошатово, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Житель деревни Пошатовский-Выселок Новосельской волости Тамниковского уезда Тамбовской губернии.
Смерть
Неизвестно
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