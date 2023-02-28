Федоров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.09.1906 ст.
Карасан, Ялтинский уезд, Таврическая губерния
Место жительства
1906 ст.
Житель деревни Пошатовский-Выселок Новосельской волости Тамниковского уезда Тамбовской губернии.
Смерть
Неизвестно