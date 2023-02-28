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Сергей Егоров

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

04.02.1881

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: ?

Мать: ?

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.06.1842

Жена: Параскева Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1849

Сын: Даниил Сергеев

Мать ребёнка: Параскева Косьмина

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
04.02.1881
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сельцинском кладбище
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