Сергей Егоров
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти04.02.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.06.1842
Жена: Параскева Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1849
Сын: Даниил Сергеев
Мать ребёнка: Параскева Косьмина
Смерть
04.02.1881
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сельцинском кладбище