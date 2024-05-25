Самохвалова (Плетнёва) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1889
Дата смерти01.01.1979
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1889
Отец: Плетнёв Иван Тихонович
Мать: Плетнёва Татьяна
Рождение ребёнка
07.05.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самохвалов Семён Александрович
Ключи, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1916
Сын: Самохвалов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Самохвалов Семён Александрович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Самохвалова Елена Семёновна
Отец ребёнка: Самохвалов Семён Александрович
Смерть
01.01.1979