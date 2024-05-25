Самохвалова (Плетнёва) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамохвалова (Плетнёва) Екатерина Ивановна

Самохвалова (Плетнёва) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1889

Дата смерти

01.01.1979

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1889

Отец: Плетнёв Иван Тихонович

Мать: Плетнёва Татьяна

Рождение ребёнка
07.05.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самохвалов Семён Александрович

Ключи, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Самохвалов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Самохвалов Семён Александрович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Самохвалова Елена Семёновна

Отец ребёнка: Самохвалов Семён Александрович

Смерть
01.01.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.