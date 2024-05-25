Самохвалов Семён Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалов Семён Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1916 г.р.
1921 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самохвалова (Плетнёва) Екатерина Ивановна

Ключи, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Самохвалов Василий Семёнович

Мать ребёнка: Самохвалова (Плетнёва) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Самохвалова Елена Семёновна

Мать ребёнка: Самохвалова (Плетнёва) Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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