Самохвалов Семён Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1910
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самохвалова (Плетнёва) Екатерина Ивановна
Ключи, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1916
Сын: Самохвалов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Самохвалова (Плетнёва) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Самохвалова Елена Семёновна
Мать ребёнка: Самохвалова (Плетнёва) Екатерина Ивановна
Смерть
Неизвестно