Александра Андреева
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.04.1892
Дата смерти09.10.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1892
Отец: Андрей 2-й
Мать: Евдокия Афанасьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.10.1892
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной