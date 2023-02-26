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Александра Андреева

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.04.1892

Дата смерти

09.10.1892

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1892

Отец: Андрей 2-й

Мать: Евдокия Афанасьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.10.1892
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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