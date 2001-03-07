Удинцев Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1929
Дата смерти07.03.2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1929
Отец: Удинцев Ефим Парфильевич
Мать: Удинцева Агрофена
Рождение ребёнка
19.12.1952
Дочь: Васильева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Удинцева Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Удинцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Удинцева Вера Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Удинцева Вера Гавриловна
Смерть
07.03.2001