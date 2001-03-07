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Удинцев Михаил Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1929

Дата смерти

07.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1929

Отец: Удинцев Ефим Парфильевич

Мать: Удинцева Агрофена

Рождение ребёнка
19.12.1952

Дочь: Васильева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Удинцева Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Удинцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Удинцева Вера Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удинцева Вера Гавриловна

Смерть
07.03.2001
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