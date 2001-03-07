Васильева (Удинцева) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1952
Отец: Удинцев Михаил Ефимович
Мать: Удинцева Вера Гавриловна
Рождение ребёнка
04.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Владимир Михайлович
дер.Мельникова Иррбитский район, Свердловская область