Васильева (Удинцева) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Удинцева) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1952

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1952

Отец: Удинцев Михаил Ефимович

Мать: Удинцева Вера Гавриловна

Рождение ребёнка
04.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Владимир Михайлович

дер.Мельникова Иррбитский район, Свердловская область
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