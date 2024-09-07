Крайнева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрайнева Матрена

Крайнева Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Крайнев Емельян Борисович

Отец ребёнка: Крайнев Крайнов Борис Ларионович

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804

Сын: Крайнев Филимон Борисович

Отец ребёнка: Крайнев Крайнов Борис Ларионович

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Крайнев Афанасий Борисович

Отец ребёнка: Крайнев Крайнов Борис Ларионович

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Лесагина (Крайнева Крайнова) Марина Борисовна

Отец ребёнка: Крайнев Крайнов Борис Ларионович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Крайнева) Акулина Борисовна

Отец ребёнка: Крайнев Крайнов Борис Ларионович

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.