Крайнева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Крайнев Емельян Борисович
Отец ребёнка: Крайнев Крайнов Борис Ларионович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Крайнев Филимон Борисович
Отец ребёнка: Крайнев Крайнов Борис Ларионович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Крайнев Афанасий Борисович
Отец ребёнка: Крайнев Крайнов Борис Ларионович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Лесагина (Крайнева Крайнова) Марина Борисовна
Отец ребёнка: Крайнев Крайнов Борис Ларионович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Крайнева) Акулина Борисовна
Отец ребёнка: Крайнев Крайнов Борис Ларионович
Смерть
Неизвестно