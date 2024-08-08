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Алексеева Агапия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

25.09.1885

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Михаил Павлович

Рождение ребёнка
22.08.1878

Сын: Алексеев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Павлович

Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.12.1879

Дочь: Петрова (Алексеева) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Павлович

Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Родилась 02.12.1879 Крестили 02.12.1879 Крестная мать Алексеева (Афанасьева Терентьева) Акилина Павловна (родная тётя)
Рождение ребёнка
25.09.1885

Дочь: Алексеева Устиния Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Павлович

Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
25.09.1885
Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
умерла от слабости после родов

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