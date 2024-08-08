Алексеева Агапия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти25.09.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1878
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
02.12.1879
Дочь: Петрова (Алексеева) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Павлович
Родилась 02.12.1879 Крестили 02.12.1879 Крестная мать Алексеева (Афанасьева Терентьева) Акилина Павловна (родная тётя)
Рождение ребёнка
25.09.1885
Дочь: Алексеева Устиния Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил Павлович
Смерть
25.09.1885
умерла от слабости после родов