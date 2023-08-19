Петрова (Алексеева) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.12.1879
Дата смерти1946
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1879
Рождение ребёнка
16.09.1907
Сын: Петров Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Василий Александрович
Отец ребёнка: Петров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Введенская Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Петров Александр Михайлович
Смерть
1946