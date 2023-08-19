Петрова (Алексеева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Алексеева) Анна Михайловна

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Место рождения

Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

02.12.1879

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1879

Отец: Алексеев Михаил Павлович

Мать: Алексеева Агапия Осиповна

Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.09.1907

Сын: Петров Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Василий Александрович

Отец ребёнка: Петров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Введенская Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Петров Александр Михайлович

Смерть
1946
Колягино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
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