Богданова Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Богданов (bogdanoff) Фома Степанович Stepanovich

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Степан Семенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859

Сын: Богданов (bogdanoff) Ермолай Степанович Stepanovich

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Степан Семенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Богданов (bogdanoff) Семен Степанович Stepanovich

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Степан Семенович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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