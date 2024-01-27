Богданова Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Богданов (bogdanoff) Фома Степанович Stepanovich
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Степан Семенович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1859
Сын: Богданов (bogdanoff) Ермолай Степанович Stepanovich
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Степан Семенович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Богданов (bogdanoff) Семен Степанович Stepanovich
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Степан Семенович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно