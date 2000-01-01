Ерегина Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Ерегин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Агапович

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Агапович

Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Дмитрий Агапович

Смерть
Неизвестно
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