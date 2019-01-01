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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9881Пустошь (Матвеевка), д. вл.при колодцах.1001103191104
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Тотемский уезд
Д. Аниково, Андреево, Починки и Матвеевка1Дмит. Ник. Барыков104826
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1436. Матвеевка (Пустошь), деревня бывшая владельческая, при речке Матвеевке, дворов 35, жителей 175, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
86Матвеевская пустошьПочинковское.Троицкийбывшие помещичьи1009298284
9—Матвеевская пустошьМатвеевское.Троицкийбывшие помещичьи10092910394
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Пустожь166724деревняРусские68225257482
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Пустошь (1 торг. зав.,шк. I ст.)3826деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 65 км. Летнее: —.Зимнее: 339 км. Летнее: —.9188
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36327Пустошьдеревня59°22'с.ш.43°40'в.д.O-38-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608444173д Пустошьдеревня