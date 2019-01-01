деревня Пустошь, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Пустошь

Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9881Пустошь (Матвеевка), д. вл.при колодцах.1001103191104

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Тотемский уезд
Д. Аниково, Андреево, Починки и Матвеевка1Дмит. Ник. Барыков104826

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Фетиньинская волость
1436. Матвеевка (Пустошь), деревня бывшая владельческая, при речке Матвеевке, дворов 35, жителей 175, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Фетиньинская волость
86Матвеевская пустошьПочинковское.Троицкийбывшие помещичьи1009298284
9Матвеевская пустошьМатвеевское.Троицкийбывшие помещичьи10092910394

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Юркинская волость
Пустожь166724деревняРусские68225257482

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Фетиньинский сельсовет
Пустошь (1 торг. зав.,шк. I ст.)3826деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 65 км. Летнее: —.Зимнее: 339 км. Летнее: —.9188

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабушкинский район
36327Пустошьдеревня59°22'с.ш.43°40'в.д.O-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабушкинский муниципальный район, Миньковское сельское поселение
19608444173д Пустошьдеревня

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