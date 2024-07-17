Графов Константин Сергеевич
Место рождения
Дата рождения?.10.1920
Дата смерти28.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1920
Отец: Графов Сергей Гаврилович
Мать: Сурина Любовь Андреевна
Смерть
28.09.1942
память народа первично захоронен, Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Гайтолово, севернее, 500 мДата и место призыва: Больше-Болдинский РВК, Горьковская обл., Больше-Болдинский р-н Воинское звание: ... Показать все