Графов Константин Сергеевич ?.10.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Графов Константин Сергеевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.10.1920

Дата смерти

28.09.1942

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
?.10.1920

Отец: Графов Сергей Гаврилович

Мать: Сурина Любовь Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.09.1942
память народа первично захоронен, Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Гайтолово, севернее, 500 мДата и место призыва: Больше-Болдинский РВК, Горьковская обл., Больше-Болдинский р-н Воинское звание: ... Показать все

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