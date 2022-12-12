Лубягин Дмитрий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670 ст.
Отец: Лубягин Евдоким .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709 ст.
Сын: Лубягин Никифор Дмитриевич
Мать ребёнка: Лубягина Катерина Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно