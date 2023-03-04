Лубягина Катерина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубягина Катерина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1709 ст.

Сын: Лубягин Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Лубягин Дмитрий Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лубягин Дмитрий Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно