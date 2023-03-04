Лубягина Катерина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1709 ст.
Сын: Лубягин Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Лубягин Дмитрий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно