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Викторова Александра Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1878

Дочь: Елена Максимовна

Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1885

Сын: Викторов Кирилл Максимович

Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.02.1889

Дочь: Нарзяева Мария Викторова

Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1891

Сын: Викторов Александр Максимович

Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1893

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1900

Дочь: Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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