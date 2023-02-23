Викторова Александра Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1878
Дочь: Елена Максимовна
Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Рождение ребёнка
12.06.1885
Сын: Викторов Кирилл Максимович
Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Рождение ребёнка
14.02.1889
Дочь: Нарзяева Мария Викторова
Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Рождение ребёнка
22.11.1891
Сын: Викторов Александр Максимович
Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1893
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Рождение ребёнка
08.07.1900
Дочь: Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Викторов - Гуляев Максим Никифорович
Смерть
Неизвестно