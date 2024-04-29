Селявин Иван Павлович 19.02.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСелявин Иван Павлович

Селявин Иван Павлович

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

19.02.1892

Дата смерти

03.05.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1892

Отец: Селявин Павел Владимиров

Мать: Селявина Евдокия Федоровна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
07.02.1916

Жена: Селявина (Гусева) Александра Кузьмина

Рождение ребёнка
1928

Сын: Селявин Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1930

Дочь: Бурсова(Селявина) (Селявина) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.05.1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.