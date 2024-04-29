Селявин Иван Павлович
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения19.02.1892
Дата смерти03.05.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1892
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
07.02.1916
Рождение ребёнка
1928
Сын: Селявин Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1930
Дочь: Бурсова(Селявина) (Селявина) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.05.1969