Селявина Евдокия Федоровна
Место рожденияс. Просечье Раненбургский уезд
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Федор Елисеев
Мать: не указана
с. Просечье Раненбургский уезд
Бракосочетание
08.10.1878
первым браком
Рождение ребёнка
05.10.1885
Отец ребёнка: Селявин Павел Владимиров
Рождение ребёнка
08.11.1887
Дочь: (Селявина) Матрона Павловна
Отец ребёнка: Селявин Павел Владимиров
Рождение ребёнка
21.12.1889
Отец ребёнка: Селявин Павел Владимиров
Рождение ребёнка
19.02.1892
Отец ребёнка: Селявин Павел Владимиров
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1894
Отец ребёнка: Селявин Павел Владимиров
Смерть
Неизвестно