Селявина Евдокия Федоровна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина Евдокия Федоровна

Место рождения

с. Просечье Раненбургский уезд

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Федор Елисеев

Мать: не указана

с. Просечье Раненбургский уезд
Бракосочетание
08.10.1878

Муж: Селявин Павел Владимиров

первым браком
Рождение ребёнка
05.10.1885

Сын: Селявин Сергей Павлов

Отец ребёнка: Селявин Павел Владимиров

Рождение ребёнка
08.11.1887

Дочь: (Селявина) Матрона Павловна

Отец ребёнка: Селявин Павел Владимиров

Рождение ребёнка
21.12.1889

Сын: Селявин Маркел Павлович

Отец ребёнка: Селявин Павел Владимиров

Рождение ребёнка
19.02.1892

Сын: Селявин Иван Павлович

Отец ребёнка: Селявин Павел Владимиров

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.02.1894

Сын: Селявин Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Селявин Павел Владимиров

Смерть
Неизвестно

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