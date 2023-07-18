Рыженцов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыженцов Лев Владимирович
Мать ребёнка: Рыженцова Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Рыженцова Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыженцов Борис Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубан Алефтина Владимировна
Мать ребёнка: Рыженцова Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Галина Владимировна
Мать ребёнка: Рыженцова Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
24.06.1937
Дочь: Гуляева Лилия Владимировна
Мать ребёнка: Рыженцова Апполинария Павловна
Рождение ребёнка
04.11.1939
Дочь: Бердинских Роза Владимировна
Мать ребёнка: Рыженцова Апполинария Павловна
Смерть
Неизвестно