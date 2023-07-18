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Рыженцов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыженцов Николай Дмитриевич

Мать: Рыженцова Елизавета Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыженцова Апполинария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыженцов Лев Владимирович

Мать ребёнка: Рыженцова Апполинария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Рыженцова Апполинария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыженцов Борис Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубан Алефтина Владимировна

Мать ребёнка: Рыженцова Апполинария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Галина Владимировна

Мать ребёнка: Рыженцова Апполинария Павловна

Рождение ребёнка
24.06.1937

Дочь: Гуляева Лилия Владимировна

Мать ребёнка: Рыженцова Апполинария Павловна

Рождение ребёнка
04.11.1939

Дочь: Бердинских Роза Владимировна

Мать ребёнка: Рыженцова Апполинария Павловна

Смерть
Неизвестно

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