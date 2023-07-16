Рыженцова Апполинария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1937
Дочь: Гуляева Лилия Владимировна
Отец ребёнка: Рыженцов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
04.11.1939
Дочь: Бердинских Роза Владимировна
Отец ребёнка: Рыженцов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыженцов Лев Владимирович
Отец ребёнка: Рыженцов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Рыженцов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рубан Алефтина Владимировна
Отец ребёнка: Рыженцов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Рыженцов Владимир Николаевич
Смерть
1995