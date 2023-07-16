Рыженцова Апполинария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыженцова Апполинария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пестов Павел Иванович

Мать: Пестова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
24.06.1937

Дочь: Гуляева Лилия Владимировна

Отец ребёнка: Рыженцов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
04.11.1939

Дочь: Бердинских Роза Владимировна

Отец ребёнка: Рыженцов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыженцов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыженцов Лев Владимирович

Отец ребёнка: Рыженцов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Рыженцов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубан Алефтина Владимировна

Отец ребёнка: Рыженцов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Рыженцов Владимир Николаевич

Смерть
1995
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