Эристова (Оболенская) Александра Александровна 28.09.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Эристова (Оболенская) Александра Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.09.1883

умерла 1922

Супруги
Мещерский Николай НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Мещерская Александра НиколаевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерская Александра Николаевна

Отец ребёнка: Мещерский Николай Николаевич

Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещерский Николай Николаевич

Смерть
1922

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