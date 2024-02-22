Эристова (Оболенская) Александра Александровна
женский, родилась 28.09.1883
умерла 1922
Супруги
Мещерский Николай НиколаевичНеизвестно г.р.
Дети
Мещерская Александра НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерская Александра Николаевна
Отец ребёнка: Мещерский Николай Николаевич
Дугино, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922