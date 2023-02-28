Горюнов Илья Тарасов
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти03.12.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Горюнов Кодрат Ильин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Панкратий Ильин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Стефанида Ильина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1784
Сын: Горюнов Иван Ильин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Екатерина Ильина
Мать ребёнка: ?
Смерть
03.12.1809
Причина смерти: скоропостижно