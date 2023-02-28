Горюнов Илья Тарасов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорюнов Илья Тарасов

Горюнов Илья Тарасов

avatar

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

03.12.1809

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Горюнов ?

Мать: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горюнов Кодрат Ильин

Мать ребёнка: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Панкратий Ильин

Мать ребёнка: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Стефанида Ильина

Мать ребёнка: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Горюнов Иван Ильин

Мать ребёнка: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Екатерина Ильина

Мать ребёнка: ?

Смерть
03.12.1809
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: скоропостижно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close