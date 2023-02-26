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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Горюнов Кодрат Ильин
Отец ребёнка: Горюнов Илья Тарасов
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Панкратий Ильин
Отец ребёнка: Горюнов Илья Тарасов
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Стефанида Ильина
Отец ребёнка: Горюнов Илья Тарасов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Горюнов Иван Ильин
Отец ребёнка: Горюнов Илья Тарасов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Горюнов Илья Тарасов