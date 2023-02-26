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Женский

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Горюнов Кодрат Ильин

Отец ребёнка: Горюнов Илья Тарасов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Панкратий Ильин

Отец ребёнка: Горюнов Илья Тарасов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Стефанида Ильина

Отец ребёнка: Горюнов Илья Тарасов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Горюнов Иван Ильин

Отец ребёнка: Горюнов Илья Тарасов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Горюнов Илья Тарасов

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