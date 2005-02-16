Васильева (Никитина) Анастасия Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1927
Дата смертиОколо 16.02.2005
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927
Отец: Никитин Ксенофонт
Мать: Никитина Мария
Рождение ребёнка
Около 12.10.1957
Дочь: Федорова Олимпиада Николаевна
Отец ребёнка: Васильев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
08.01.1960
Сын: Васильев Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
27.07.1962
Сын: Васильев Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
15.11.1967
Дочь: Трифонова Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Васильев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
06.12.1970
Сын: Васильев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Васильев Николай Фёдорович
Смерть
Около 16.02.2005