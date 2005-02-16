Васильева (Никитина) Анастасия Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Никитина) Анастасия Ксенофонтовна

Васильева (Никитина) Анастасия Ксенофонтовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1927

Дата смерти

Около 16.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927

Отец: Никитин Ксенофонт

Мать: Никитина Мария

Рождение ребёнка
Около 12.10.1957

Дочь: Федорова Олимпиада Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай Фёдорович

Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.01.1960

Сын: Васильев Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Фёдорович

Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.07.1962

Сын: Васильев Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Фёдорович

Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.11.1967

Дочь: Трифонова Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Васильев Николай Фёдорович

Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.12.1970

Сын: Васильев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Васильев Николай Фёдорович

Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Около 16.02.2005
Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close