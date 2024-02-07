Васильев Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1976
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
Около 12.10.1957
Дочь: Федорова Олимпиада Николаевна
Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
08.01.1960
Сын: Васильев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
27.07.1962
Сын: Васильев Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
15.11.1967
Дочь: Трифонова Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
06.12.1970
Сын: Васильев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ксенофонтовна
Смерть
1976