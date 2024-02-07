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Васильев Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Васильев Фёдор Васильевич

Мать: Васильева Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Около 12.10.1957

Дочь: Федорова Олимпиада Николаевна

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ксенофонтовна

Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
08.01.1960

Сын: Васильев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ксенофонтовна

Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.07.1962

Сын: Васильев Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ксенофонтовна

Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.11.1967

Дочь: Трифонова Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ксенофонтовна

Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.12.1970

Сын: Васильев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Анастасия Ксенофонтовна

Байглычево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1976
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