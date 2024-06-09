Харитон Иванович Около 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Харитон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Отец

Мать

1800 г.р.

Жена

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Иван Борисович

Мать: Прасковья Артемьевна

Бракосочетание
1834

Жена: Надежда Яковлевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1834 О бракосочетавшихся Гремячка 5 52 22 Харитон Иванов нет 20 нет нет 1814 Гремячка Надежда Яковлева 18 Яков Дмитриев 1816 Гремячка
Смерть
1891
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1891 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 607 Харитон Иванов 80

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