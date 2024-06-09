Харитон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Иван Борисович
Мать: Прасковья Артемьевна
Бракосочетание
1834
Жена: Надежда Яковлевна
1834 О бракосочетавшихся Гремячка 5 52 22 Харитон Иванов нет 20 нет нет 1814 Гремячка Надежда Яковлева 18 Яков Дмитриев 1816 Гремячка
Смерть
1891
1891 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 607 Харитон Иванов 80