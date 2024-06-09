Иван Борисович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИван Борисович

Иван Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Артемьевна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Харитон Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Артемьевна

Смерть
1853
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1853 О умерших Гремячка 5 71 10 Иван Борисов 87 1766 г-жи Этковой

Мы используем куки для улучшения работы сайта.