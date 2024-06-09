Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1853
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Харитон Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Артемьевна
Смерть
1853
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1853 О умерших Гремячка 5 71 10 Иван Борисов 87 1766 г-жи Этковой