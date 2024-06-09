Надежда Яковлевна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Надежда Яковлевна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

1794 г.р.

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Яков Дмитриевич

Мать: Татьяна Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1815 О родившихся Гремячка 5 33 15 Надежда Яков Дмитриев нет нет
Бракосочетание
1834

Муж: Харитон Иванович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1834 О бракосочетавшихся Гремячка 5 52 22 Харитон Иванов нет 20 нет нет 1814 Гремячка Надежда Яковлева 18 Яков Дмитриев 1816 Гремячка
Смерть
1889
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1889 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 502 Надежда Яковлева 75 Харитон Иванов 1814

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