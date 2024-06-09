Надежда Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Яков Дмитриевич
Мать: Татьяна Ивановна
1815 О родившихся Гремячка 5 33 15 Надежда Яков Дмитриев нет нет
Бракосочетание
1834
Муж: Харитон Иванович
1834 О бракосочетавшихся Гремячка 5 52 22 Харитон Иванов нет 20 нет нет 1814 Гремячка Надежда Яковлева 18 Яков Дмитриев 1816 Гремячка
Смерть
1889
1889 О умерших Кульга+Гремячка 4 176 502 Надежда Яковлева 75 Харитон Иванов 1814