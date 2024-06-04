Мусихин Филимон (Филипп) Минеев
Место рождениядер. над. р. Березовкою, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1695
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Мусихин Миней Григорьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1695