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Мусихин Филимон (Филипп) Минеев

Место рождения

дер. над. р. Березовкою, погост Вознесенской над р. Хмелевкой, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1695

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Мусихин Миней Григорьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1695

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