Горшков Агафон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 28.01.1892 и 28.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 28.01.1892 и 28.01.1893
Отец: Горшков Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1913
Жених - 1 бр. (20 л) Невеста - 1 бр (17л)
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно