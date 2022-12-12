Горшков Агафон Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Агафон Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 28.01.1892 и 28.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1895 и 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 28.01.1892 и 28.01.1893

Отец: Горшков Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1913

Жена: Горшкова Матрёна Кузьминична

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 бр. (20 л) Невеста - 1 бр (17л)
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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