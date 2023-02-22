Шилкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1902
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шилкин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
11.01.1904
Отец ребёнка: Шилкин Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно