Шилкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилкина Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1902

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шилкин Иван Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.01.1904

Сын: Шилкин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Шилкин Иван Фёдорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилкин Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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