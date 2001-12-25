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Мочалов Григорий Никанорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1919

Дата смерти

25.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1919

Отец: Мочалов Никанор Ильич

Мать: Мочалова Екатерина Кирилловна

Рождение ребёнка
19.03.1943

Дочь: Агильдина Раиса Григорьевна

Мать ребёнка: Мочалова Пелагея Тимофеевна

Перовка
Рождение ребёнка
21.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мочалова Пелагея Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мочалова Пелагея Тимофеевна

Смерть
25.12.2001
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