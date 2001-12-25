Мочалов Григорий Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1919
Дата смерти25.12.2001
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1919
Рождение ребёнка
19.03.1943
Дочь: Агильдина Раиса Григорьевна
Мать ребёнка: Мочалова Пелагея Тимофеевна
Перовка
Рождение ребёнка
21.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мочалова Пелагея Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.2001