Мочалова Пелагея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1915
Дата смерти20.08.1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1915
Отец: Камнев Тимофей Никитич
Мать: Смагина Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1943
Дочь: Агильдина Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Мочалов Григорий Никанорович
Перовка
Рождение ребёнка
21.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мочалов Григорий Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1982