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Мочалова Пелагея Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1915

Дата смерти

20.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1915

Отец: Камнев Тимофей Никитич

Мать: Смагина Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1943

Дочь: Агильдина Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Мочалов Григорий Никанорович

Перовка
Рождение ребёнка
21.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочалов Григорий Никанорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалов Григорий Никанорович

Смерть
20.08.1982
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