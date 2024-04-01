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Мухина (Чупрова) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Григорий Романович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.05.1937

Сын: Мухин Виктор Моряк Григорьевич

Отец ребёнка: Мухин Григорий Романович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Мухин Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Мухин Григорий Романович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: авария
Похороны
Неизвестно
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

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