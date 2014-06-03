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Бэлза Святослав Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1942

Дата смерти

03.06.2014

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1942

Отец: Бэлза (дорошук) Игорь Федорович

Мать: Бэлза (дорошук) Зоя Константиновна

Бракосочетание
1969

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.09.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
1981

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.06.2014
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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