Бэлза Святослав Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1942
Дата смерти03.06.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1942
Бракосочетание
1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1981
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.06.2014
Похороны
Неизвестно