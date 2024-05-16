Варин Роман Митрофанович 24.09.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варин Роман Митрофанович

Место рождения

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.09.1882

Дата смерти

02.06.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1882

Отец: Варин Митрофан Ксенофонтович

Мать: Варина Марфа Андреевна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1900

Жена: Варина (Шупорова) Васса Михайловна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.08.1903

Сын: Варин Максим Романович

Мать ребёнка: Варина (Шупорова) Васса Михайловна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: (Варина) Степанида Романовна

Мать ребёнка: Варина (Шупорова) Васса Михайловна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Варин Иван Романович

Мать ребёнка: Варина (Шупорова) Васса Михайловна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
02.06.1915
Глинишки, Браславский район, Витебская область
Пропал без вести в Первую Мировую

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