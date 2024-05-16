Варин Роман Митрофанович
Место рождения
Дата рождения24.09.1882
Дата смерти02.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1882
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1900
Рождение ребёнка
06.08.1903
Мать ребёнка: Варина (Шупорова) Васса Михайловна
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: (Варина) Степанида Романовна
Мать ребёнка: Варина (Шупорова) Васса Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Варин Иван Романович
Мать ребёнка: Варина (Шупорова) Васса Михайловна
Смерть
02.06.1915
Глинишки, Браславский район, Витебская область
Пропал без вести в Первую Мировую