Кологривов Михаил Степанович
мужской, родился 01.11.1826
умер Неизвестно
ОтецКологривов Степан Иванович28.01.1792 г.р.
МатьКологривова (Муханова) Варвара ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кологривова (Вердеревская) Надежда ЛьвовнаНеизвестно г.р.
Дети
Кологривов Лёв Михайлович14.04.1862 г.р.
Кологривова Мария Михайловна04.07.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1862
Сын: Кологривов Лёв Михайлович
Мать ребёнка: Кологривова (Вердеревская) Надежда Львовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.07.1863
Дочь: Кологривова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кологривова (Вердеревская) Надежда Львовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно