Кологривов Михаил Степанович 01.11.1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кологривов Михаил Степанович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.11.1826

умер Неизвестно

Отец
Кологривов Степан Иванович28.01.1792 г.р.
Мать
Кологривова (Муханова) Варвара ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Кологривова (Вердеревская) Надежда ЛьвовнаНеизвестно г.р.
Дети
Кологривов Лёв Михайлович14.04.1862 г.р.
Кологривова Мария Михайловна04.07.1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1826

Отец: Кологривов Степан Иванович

Мать: Кологривова (Муханова) Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кологривова (Вердеревская) Надежда Львовна

Рождение ребёнка
14.04.1862

Сын: Кологривов Лёв Михайлович

Мать ребёнка: Кологривова (Вердеревская) Надежда Львовна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
04.07.1863

Дочь: Кологривова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кологривова (Вердеревская) Надежда Львовна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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