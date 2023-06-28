Макунин Арсений Никифорович
Место рождениясело Городок, Енисейская губерния, Минусинский уезд
Дата рождения1909
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная служба
1944
Боец 426 СП В 1944 году в январе умер от ран в госпитале. Похоронен в Литве, город Кальвария
Смерть
1944