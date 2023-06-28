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Макунин Арсений Никифорович

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Место рождения

село Городок, Енисейская губерния, Минусинский уезд

Дата рождения

1909

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1871 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Макунин Никифор Захарович

Мать: Макунина (Копенкина) Евгения Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Военная служба
1944
Боец 426 СП В 1944 году в январе умер от ран в госпитале. Похоронен в Литве, город Кальвария
Смерть
1944

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