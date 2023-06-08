Макунина (Копенкина) Евгения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макунина (Копенкина) Евгения Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Муж

1869 г.р.

Дети

1897 г.р.
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1909 г.р.
Скрыто настройками приватности
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Копенкин Григорий Васильевич

Мать: Копенкина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макунин Никифор Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макунин Никифор Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макунин Никифор Захарович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Макунин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Макунин Никифор Захарович

Рождение ребёнка
01.07.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макунин Никифор Захарович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Макунин Арсений Никифорович

Отец ребёнка: Макунин Никифор Захарович

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макунин Никифор Захарович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Макунин Федор Иванович

Отец ребёнка: Макунин Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макунин Никифор Захарович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Макунина Хавронья Никифоровна

Отец ребёнка: Макунин Никифор Захарович

Смерть
Неизвестно

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