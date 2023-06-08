Макунина (Копенкина) Евгения Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Копенкин Григорий Васильевич
Мать: Копенкина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Макунин Никифор Захарович
Рождение ребёнка
01.07.1902
Рождение ребёнка
1909
Сын: Макунин Арсений Никифорович
Отец ребёнка: Макунин Никифор Захарович
Рождение ребёнка
1911
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Макунин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Макунина Хавронья Никифоровна
Отец ребёнка: Макунин Никифор Захарович
Смерть
Неизвестно